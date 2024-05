Kate e il segreto rubato a Diana: la regola d'oro tramandata a George, Charlotte e Louis

di Cecilia Legardi

La futura regina Kate Middleton sta coinvolgendo i figli George, Charlotte e Louis all'interno di un'iniziativa che anche la principessa Diana ha sottoposto a Harry e William. Ecco di cosa si tratta.

Un metodo ispirato a Lady D

I coniugi eredi al trono inglese, William e Kate, sono dei genitori amorevoli e attenti. Nel corso degli anni ci hanno permesso di vedere qualche frammento della loro vita privata e ci hanno anche svelato norme non scritte, talenti nascosti e le loro strane passioni. Tra tutte le regole seguite dalla famiglia reale ce n'è una che Kate ha "rubato" a Lady D: «Si dice che un metodo genitoriale che Kate ha adottato provenga direttamente dal programma della sua defunta suocera - si legge su The Mirror - al punto che è stato persino definito la "regola d'oro" della principessa Diana quando si trattava di crescere i suoi due figli». E di cosa si tratta?

Portare i figli agli eventi di beneficenza: perché

Malgrado i tre principini, George, Charlotte e Louis, possano godere di una vita fatta di vacanze e privilegi, il Principe e la Principessa del Galles sono concentrati sul far conoscere ai bambini anche la tristezza e le difficoltà. Proprio come Diana, che portava spesso William e Harry agli eventi di beneficenza per mostrar loro la realtà delle persone meno fortunate, anche Kate oggi fa lo stesso.

I tre principini, inoltre, sono stati abituati a scrivere un biglietto di ringraziamento per qualunque regalo ricevano. A Natale, Louis, Charlotte e George hanno aiutato la mamma in un'iniziativa filantropica confezionando dei regali che i bambini meno abbienti avrebbero ricevuto da lì a poco. Lo scrittore Andrew Morton, che ha collaborato con Diana alla sua biografia, ha spiegato che la defunta principessa voleva insegnare ai suoi figli come fosse la vita vera oltre Buckingham Palace, gli abiti lussuosi e le partite di golf.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Maggio 2024, 19:01

