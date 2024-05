Terrore sull'A4: donna precipita dal cavalcavia dell'autostrada. Lo schianto sull'asfalto e la morte a 30 anni

di Cesare Arcolini

Una donna di circa 30 anni è precipitata dal cavalcavia dell'autostrada A4, all'altezza di via Prati, a Vigonza. L'episodio è avvenuto alle prime luci dell'alba odierna 29 maggio all'altezza del chilometro 368. Per la donna non c'è stato nulla da fare.

A1, maxi incidente a Firenze: due morti e un ferito. Coinvolti 4 tir, lunghe code e Italia spezzata in due

Oltre alle lesioni riportate nel salto nel vuoto, potrebbe anche essere stata investita dai mezzi in transito che non hanno fatto in tempo a frenare la marcia. In direzione Padova verso Milano ci sono attualmente dieci chilometri di coda. I disagi alla viabilità raggiungono Spinea. Sul posto oltre agli agenti della Polizia Stradale ci sono i colleghi della Scientifica che stanno effettuando tutti i rilievi del caso. Si propendo per il gesto estremo, ma per ovvi motivi gli investigatori della Questura non trascurano alcuna ipotesi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Maggio 2024, 14:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA