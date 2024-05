Oroscopo di giovedì 30 maggio 2024, malumori e ostacoli dominano la giornata: le emozioni vanno ascoltate. Chi sale e chi scende

L'oroscopo di giovedì 30 maggio 2024. I transiti portano un po' di malumore per alcuni segni. La Luna è entrata nel segno dei Pesci e rende un po' più suscettibili rispetto al solito. Venere, Sole e Giove sono in Gemelli. Plutone è in Acquario. Mercurio e Urano sono in Toro. Marte è in Ariete. Saturno e Nettuno sono nei Pesci. Il consiglio del giorno per tutti è: «Una brutta giornata non è una brutta vita».

C'è chi è giù di corda. Diverse persone potrebbero dover affrontare diversi ostacoli in amore e sul lavoro. Non sempre, però, gli "intoppi" sono negativi: spingono a migliorare noi stessi e a insegnarci che le cose possono sempre migliorare. Le chiusure col tempo possono trasformarsi in aperture e viceversa. Ascoltate le vostre emozioni e chiedete consiglio agli amici leali, che non vi lasceranno mai soli. I segni di fuoco e di terra sono un po' agitati per alcuni cambiamenti, sia in amore che sul lavoro. I segni d'aria, escluso Gemelli, trovano la serenità. I segni d'acqua sono riflessivi.

Le previsioni di Leggo per giovedì 30 maggio 2024. Cosa succede ai segni di fuoco, terra, aria e acqua.