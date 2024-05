Casa a prima vista, Mariana D'Amico confermata nella nuova stagione: chi è l'agente e come è cambiata negli anni

di Redazione Web

Casa a prima vista torna con la nuova stagione. Lo show di Real Time sarà di nuovo in onda dal 20 maggio con nuove puntate, nelle due versioni Milano e Roma. Cast confermatissimi. I sei agenti saranno ancora Mariana D'Amico, Ida Di Filippo e Gianluca Torre per Milano; Blasco Pulieri, Nadia Mayer e Corrado Sassu per Roma.

Chi è Mariana D'Amico

Mariana D'Amico è tra gli agenti più apprezzati del programma. Ha 36 anni ed è nel settore immobiliare da 16. Ha cominciato quando ne aveva 20 e grazie al programma ha avuto successo. Riguardo la vita privata Mariana è madre di due figli avuti dal compagno Samy al quale sarebbe legata da circa dieci anni. Adesso non è nota la sua situazione sentimentale.

Molto attiva sui social (su Instagram ha 89mila follower) racconta la sua passione per il fitness e l'amore per il suo lavoro. È co-fondatrice di un’agenzia che ha sede a Milano in Porta Venezia. Sui social, tra le tantissime foto, i fan hanno notato come è cambiata negli anni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Maggio 2024, 16:04

