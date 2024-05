Vaccino AstraZeneca, reazioni avverse: italiano vince la causa. Il Codacons: «Riceverà 1700 euro ogni due mesi a vita»

AstraZeneca dovrà risarcire un cittadino italiano che aveva fatto causa per le gravi reazioni avverse del vaccino anti-Covid. A renderlo noto è il Codacons, che aveva seguito le vicende di F.E.P, 37enne genovese che ha ricevuto la vaccinazione nel 2021.

La notizia arriva nel giorno in cui l'azienda britannica comunica il ritiro mondiale del suo vaccino contro il Covid-19 e il ritiro delle autorizzazioni all'immissione in commercio del Vaxzevria in Europa. Il Codacons ha reso noto che la Asl 3 di Genova e la Commissione Medica Ospedaliera di La Spezia hanno dato «il via libera ad un cospicuo indennizzo in favore di un cittadino genovese che nel 2021 si era sottoposto alla vaccinazione Astrazeneca anti-Covid, riportando da subito reazioni avverse gravi».