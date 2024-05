Covid vaccino Astrazeneca, gli effetti collaterali (anche mortali): «Governo e azienda insabbiano tutto con cavilli»

Vaccini covid, gli effetti collaterali (anche mortali): «Governo e azienda insabbiano tutto con cavilli». Niente da fare per un primo nucleo delle 51 famiglie che avevano citato in giudizio a Londra il colosso farmaceutico anglo-svedese AstraZeneca nell'ambito di una class action potenzialmente milionaria relativa ai danni collaterali - talora mortali - imputati al vaccino anti Covid prodotto dall'azienda: il primo approvato nel Regno Unito e in Europa durante la pandemia, dopo essere stato sviluppato dall'università di Oxford.

Covid, il vaccino non era uguale per tutti: lo studio che rivela le reazioni al virus