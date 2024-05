Oroscopo di mercoledì 8 maggio, la Luna Nuova in Toro è potente: i nodi arrivano al pettine. Chi sale e chi scende

L'oroscopo di mercoledì 8 maggio 2024. Grande concentrazione planetaria in Toro, dove si trovano Venere, Giove, Urano, Sole e una potentissima Luna Nuova. Mercurio e Marte sono in Ariete. Saturno e Nettuno in Pesci. Plutone in Acquario. La Luna Nuova rappresenta la fine di un ciclo iniziato mesi fa: alcune scelte che affrontate in questo periodo potrebbero essere il risultato di qualcosa iniziato circa sei mesi fa. È il momento perfetto per fare le pulizie di primavera: scegli cosa fare nel lavoro. Vale la pena portare avanti un progetto professionale o finanziario intrapreso nel passato? Tornate a investire nell'amore: il satellite nel segno del Toro incontra, infatti, Venere. Questo vuol dire che mentre alcune storie o frequentazioni arrivano al capolinea, altre nascono proprio adesso. Si tratta di un momento importante per molte persone. I segni di fuoco sono particolarmente fortunati ma devono stare attenti all'entusiasmo (spesso eccessivo). I segni di terra devono essere pazienti e scegliere con cura le persone con cui investire del tempo. Per i segni d'aria si prospetta una giornata stimolante all'insegna dei cambiamenti. I segni d'acqua si prendono cura di sé e si daranno un pizzicotto sulla pancia mettendo (temporaneamente) in un cassetto la gelosia.

Le previsioni di Leggo per mercoledì 8 maggio 2024. Cosa succede ai segni di fuoco, terra, aria e acqua.