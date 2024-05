Oroscopo di mercoledì 29 maggio 2024: l'incertezza astrale porta conflitti, respirate e fate parlare il cuore. Chi sale e chi scende​

L'oroscopo di mercoledì 29 maggio 2024. Le stelle portano qualche incertezza. Venere, Sole e Giove sono in Gemelli. Plutone è in Acquario. Mercurio e Urano sono in Toro. Marte è in Ariete. Saturno e Nettuno sono nei Pesci. La Luna è in Acquario. Il consiglio del giorno per tutti è: «Respirare e far parlare il cuore». Molti segni hanno qualcosa da dire. Parecchie persone, in questo momento, non riescono più a sopportare i sentimenti che affliggono il loro animo. Non sempre, però, le cose sono irrecuperabili: basta armarsi di buona volontà e predisposizione. Provate a parlare e a risolvere alcune situazioni in sospeso. E date spazio a chi vi ha chiesto del tempo. I segni di fuoco, escluso l'Ariete, sono ricchi di energia. I segni di terra hanno paura dei cambiamenti e cercano l'amore. I segni d'aria sono concentrati sui loro progetti. I segni d'acqua cercano di mettere a posto il loro cuore.

Le previsioni di Leggo per mercoledì 29 maggio 2024. Cosa succede ai segni di fuoco, terra, aria e acqua.