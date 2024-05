Le vacanze? Meglio farle con la persona giusta: ecco i segni zodiacali che non dovrebbero mai viaggiare insieme

di Redazione Web

Le vacanze, per tanti, arrivano soltanto una volta l'anno, quindi è bene godersele al meglio. Al di là dei pochi (e forse più fortunati?) che preferiscono partire soli soletti in cerca di avventure, consci di non essere tagliati per il compromesso e pronti a rispettare solo i propri tempi e desideri, la maggior parte delle persone organizza viaggi con amici, parenti e partner. Eppure, si sa, la compagnia ha un impatto enorme sull'esito delle vacanze e può fare la differenza tra ricordi indelebili e... ricordi indelebili, ma per il motivo sbagliato.

Allora, è bene fare attenzione a chi decidiamo di portare con noi... e al suo segno zodiacale.

Coppie da evitare

Secondo quanto riporta il New York Post, non c'è speranza tra Leone e Scorpione. Infatti, i primi sono praticamente dei Golden Retriever, allegri ed energici, sempre positivi, mentre i secondi... più vicini a un opossum posseduto dallo spirito vendicativo di un druido morto ormai da tempo. L'astrologa Inbaal Honigman di Psychic World spiega il perché sarebbe meglio evitare questa accoppiata: «I Leoni si svegliano presto, mentre gli Scorpioni stanno svegli fino a tardi. I leoni adorano visitare i posti turistici, mentre gli scorpioni cercano luoghi sconosciuti e misteriosi». In più, i Leoni sono quasi documentaristici nei loro viaggi, pronti a documentare tutto con lo scatto perfetto, quello in cui sono venuti al meglio. Gli Scorpioni, invece, non amano mettersi al centro dell'attenzione e stanno alla larga dai sorrisi falsi.

Un'altra coppia da scoppiare è quella tra Toro e Gemelli. Il Toro è dominato da Venere e predilige la corsia più lenta, il meglio del meglio e ciò che è vero, fattuale. Dall'altro lato ci sono i Gemelli, esplosivi, impetuosi e aventurosi. Se il Toro vuole ordinare il servizio in camera e la sicurezza dei confini conosciuti, i Gemelli si buttano a chiacchierare con gli sconosciuti, si perdono per le strade, si fanno un tatuaggio d'impeto e rimangono fuori tutta la notte.

Coppie che funzionano

Il Toro possiede alcune qualità di tutto riguardo, tra cui la capacità di cercare e trovare. Per questo, riusciranno a individuare il miglior posto in cui mangiare nella zona e Capricorno e Bilancia apprezzeranno particolarmente questo talento.

Per quanto i Gemelli siano estreanei alla stabilità e alla coerenza, la loro elasticità, curiosità ed effervescenza li rendono un'ottima compagnia. Come dice Inbaal Honigman: «Se ti serve un momento per te stesso o vuoi cambiare ritmo, i Gemelli non la prenderanno mai sul personale». Da qui la raccomandazione: per un viaggio sulla stessa lunghezza d'onda è bene affiancare Sagittario e Gemelli.

L'accoppiata migliore, però, è probabilmente quella tra Cancro e Pesci: «Entrambi segni d'acqua, amano far piacere agli altri. Per questo motivo, entrambi proveranno ad adattarsi il più possibile all'altro. Tutti e due gioiscono nel prendersi una mattinata all'insegna della pigrizia seguita da una tranquilla passeggiata alla ricerca di gemme nascoste, e tutti e due preferiscono vacanze vicine all'acqua, passare ore a guardare le onde e il tramonto mentre sorseggiano un cocktail».

I peggiori e migliori compagni di viaggio

Ariete? Impulsivi e impazienti... è meglio stare alla larga. Come spiega l'astrologa: Sono sempre svegli, e sempre annoiati. Ancora non hanno finito un'attività che già pensano alla successiva. Sono anche indipendenti, quindi se ne andranno non appena ne avranno voglia, anche se il compagno di viaggio non è d'accordo. Inoltre, i nati sotto questo segno perderanno facilmente la pazienza se qualcosa non va come deve e se c'è da interagire con il servizio clienti. Per i più tranquilli, ovvero i segni d'acqua, Bilancia e Toro, potrebbe essere un po' troppo da sopportare. Al contrario, Gemelli, Leone e Acquario non hanno problemi con la loro "pazzia", almeno finché li intrattiene.

«Capricorno? Sono concreti e pazienti, ma amano il lusso e tendono a badare poco alle spese, il che può essere difficile da gestire - dice Inbaal Honigman -. Possono anche risultare difficili da approcciare e minacciosi, e questa caratteristica non è sempre consigliabile quando si viaggia». Se, però, si parte senza l'intenzione di conoscere nuove persone, allora il Capricorno si troverà bene con un Toro o uno Scorpione.

Il premio per il miglior compagno, infine, va alla Vergine: il dominio di Mercurio, pianeta della comunicazione e del viaggio, rende le persone di questo segno naturalmente brave a pianificare nel dettaglio, organizzare itinerari e prevedere eventuali problemi che potrebbero compromettere l'avventura. L'astrologa spiega: «Sono meticolosi, non dimenticheranno nulla e non si perderanno nulla. Bisogna stampare la mappa? Fatto! Lista dei ristoranti nella zona divisi per aree, budget e opzioni vegetariane? Fatto! Repellente per zanzare? Ce l'hanno».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Maggio 2024, 16:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA