Oroscopo del weekend 25-26 maggio: Giove nel segno dei Gemelli, Scorpione addio conflitti, Sagittario fa strage di cuori. Chi sale e chi scende

L'oroscopo del weekend di sabato 25 e domenica 26 maggio: le previsioni di tutti i segni dello zodiaco. Giove entra in Gemelli e porta novità per diversi segni. Nel primo segno d'aria ci sono anche Venere e Sole. Plutone è in Acquario. Mercurio e Urano sono in Toro. Marte è in Ariete. Saturno e Nettuno sono nei Pesci. La luna sabato 25 è nel Sagittario, mentre domenica 26 entra nel segno del Capricorno. Il consiglio del weekend per tutti è: «Rilassatevi, lasciando spazio all'amore».

Molti segni sono stanchi dopo una settimana ricca di impegni e di lavoro. Ma Venere in Gemelli porta un po' di aria fresca e rigenerante per diversi di loro, che potrebbero fare degli incontri speciali. I segni di fuoco, escluso il Sagittario, recuperano energie. I segni di terra e di acqua provano a fare chiarezza nei loro cuori. Per i segni d'aria, invece, arrivano delle turbolenze da parte di Giove, che porta cambiamenti.

Le previsioni di Leggo per il weekend del 25-26 maggio 2024

Cosa succede ai segni di fuoco, terra, aria e acqua