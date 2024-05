Oroscopo della settimana, Gemelli col vento in poppa, la Luna dallo Scorpione ai Pesci. Leone a testa alta. Chi sale e chi scende

L'oroscopo della settimana dal 27 maggio al 2 giugno. Il cielo è frizzante e porta diverse novità. La comunicazione è diretta, grazie ad alcuni transiti che influenzano le relazioni. Per molti segni arriva il momento di fare chiarezza all'interno dei loro cuori. Si parla di nuove conoscenze, mentre altri sono pronti per fare nuovi progetti insieme alla dolce metà. Un mix di entusiasmo e paura farà capolino nei progetti lavorativi di lungo corso. Marte picchia duro, soprattutto su Ariete. I segni di terra dovranno affrontare delle nuove sfide, ma non saranno soli: Mercurio e Urano li appoggiano.

Le previsioni di Leggo per la settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2024.