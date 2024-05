Real Madrid-Bayern Monaco 2-1: Joselu la ribalta in tre minuti e firma il sorpasso per i blancos

È il grande giorno: stasera andrà in scena la semifinale di ritorno di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco. Si riparte dal 2-2 dell'Allianz Arena. Ogni risultato è possibile, ogni cosa può succedere in uno stadio come il Bernabeu che si prepara a fare da cornice a una partita decisiva. All'andata, Vinicius Jr. aveva calato il gol del pareggio all'83', mentre aveva aperto le marcature al 24'. In mezzo le altre due reti che hanno permesso ai bavaresi di portarsi in vantaggio, con Leory Sanè e Harry Kane che hanno segnato a distanza di 4 minuti. Nel fine settimana gli spagnoli hanno festeggiato la vittoria della Liga con quattro giornate d'anticipo, mentre per il Bayern la Champions League resta l'unico trofeo a cui possono ambire in questa stagione piuttosto deludente fino a questo momento.

La diretta in tempo reale

100'- Cambio per il Real: fuori Bellingham, dentro Militao.

91'- Gol del Real Madrid, Joselu: i blancos la ribaltano in due minuti ancora con il centravanti subentrato nella ripresa. Rudiger si trova in posizione di ala e mette una palla rasoterra in mezzo sulla quale si avventa Joselu. L'arbitro inizialmente annulla per fuorigioco, poi convalida dopo l'ausilio del Var.

88'- Gol del Real Madrid, Joselu: pareggio del Real a due minuti dalla fine, tiro di Vinicius con Neuer che si fa sfuggire il pallone e favorisce il tapin di Joselu da pochi passi.

85'- Doppio cambio Bayern: dentro Chupo-Moting e Muller, fuori Kane e Musiala.

82'- Vinicius sbuca alle spalle di Kimmich ma non riesce a trovare lo specchio della porta sul cross di Rudiger.

81'- Doppio cambio per il Real: dentro Brahim Diaz e Joselu, fuori Rodrygo e Valverde.

76'- Cambio per il Bayern Monaco: dentro Kim, fuori Sané.

71'- Gol annullato al Real Madrid: autogol dei bavaresi sul tocco di Nacho che però prima colpisce sul volto Kimmich. L'arbitro va al Var e annulla il gol.

69'- Doppio cambio per il Real Madrid: dentro Modric e Camavinga, fuori Kroos e Tchouameni.

68'- Gol del Bayern Monaco, Alphonso Davies: azione personale fantastica del canadese che converge sul destro e fulmina Lunin.

67'- Squillo di Musiala che impegna Lunin sul primo palo.

61'- Neuer ancora decisivo sul tiro forte e secco di Vinicius che dribbla tre giocatori e conclude col destro.

59'- Altra occasione del Real Madrid con Rodrygo che ci prova su calcio di punizione: tiro a scavalcare la barriera, Neuer decisivo.

54'- Giocata personale di Vinicius che mette in mezzo per Rodrygo, tocco leggero che sfiora la porta di Neuer.

46'- Inizia la ripresa.

45'- Si chiude il primo tempo del Bernabeu, 0-0 il parziale tra Real Madrid e Bayern Monaco.

39'- Cross velenoso di Vinicius, non arriva nessuno dei blancos e Neuer deve metterci la mano per evitare che la palla si insacchi in rete.

29'- Grande tiro al volo di Kane che si coordina perfettamente ma trova l'intervento di Luni.

27'- Infortunio per Gnabry: cambio obbligato per Tuchel che inserisce Alphonso Davies.

13'- Palo del Real Madrid con Vinicius, sulla ribattuta arriva Rodrygo a botta sicura ma Neuer compie un miracolo.

8'- Occasione Bayern con Gnabry che con un tiro cross da posizione ravvicinata mette i brividi al Real.

6'- Cross insidioso di Carvajal, Rodrygo non arriva per poco all'impatto col pallone.

1'- Inizia la semifinale di Champions al Bernabeu.

Dove vedere Real-Bayern e a che ora

Real Madrid-Bayern Monaco comincia mercoledì 8 maggio alle ore 21.00. La partita è disponibile in diretta su Amazon Prime Video, disponibile anche in streaming sull'applicazione ufficiale del colosso dell'e-commerce.

Formazioni ufficiali

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Kroos, Tchouameni; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior. All. Ancelotti.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui; Laimer, Pavlovic; Sané, Musiala, Gnabry; Kane. All. Tuchel.

La finale

Per chi dovesse avere la meglio, c'è in serbo la finale di Champions League contro il Borussia Dortmund (che ha battuto il Paris Saint Germain), che andrà in scena sabato 1° giugno 2024 presso lo stadio di Wembley che sorge alle porte di Londra. Si riparte dal 2-2 dell'andata, deciso dai gol di Kane e Sané da una parte, e dalla doppietta di Vinicius dall'altra.

