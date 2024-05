Federica Pellegrini, il messaggio a Matteo Giunta: «Vorrei dirti tante cose». Lui risponde così

di Cristina Siciliano

Federica Pellegrini e Matteo Giunta neo genitori felici e innamorati più che mai. Lo racconta il selfie in ascensore di famiglia pubblicato su Instagram dalla Divina che la ritrae con il suo «compagno di vita speciale» Matteo Giunta e la piccola Matilde, nata il 3 gennaio 2023. «Vorrei dirti tante cose ma a volte le parole non servono», dedica queste parole Federica Pellegrini al suo compagno. I due sono il ritratto della tenerezza, della gioia e dell'amore: l'ex nuotatrice e il suo coach si ritraggono infatti sorridenti e spensierati mentre la piccola è avvolta in una fascia rosa e con un cappellino.

Pellegrini-Giunta, il messaggio

Al messaggio social che la Divina ha pubblicato sul suo profilo Instagram, il suo compagno ha risposto con tono ironico: «Me lo dici stasera quando torno a casa.

Pellegrini-Giunta, il matrimonio

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati il 28 agosto 2022 a Venezia nella chiesa di San Zaccaria davanti a 160 invitati. La coppia ha scelto per la luna di miele, avvenuta sul finire del 2022, le Maldive, dove hanno trascorso anche il Capodanno 2023.

