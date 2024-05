Mamma costringe il figlio di 3 anni a «dire addio al papà» alla telecamera, poi lo uccide e si toglie la vita: stava per perderne la custodia

di Redazione Web

Prima ha sparato diversi colpi di pistola contro le foto ricordo del matrimonio, in seguito ha costretto il figlio di 3 anni a salutare il papà di fronte alla telecamera e infine ha assassinato il piccolo, per poi rivolgere l'arma contro se stessa e sparare. Protagonista di questa tragedia familiare Savannah Kriger, una mamma 32enne di San Antonio (Texas, Usa) che stava divorziando dal marito e papà del piccolo Kaiden.

Il drammatico episodio risale allo scorso 18 marzo, ma i dettagli della vicenda sono stati resi noti dalle autorità solo nella giornata di ieri, lunedì 6 maggio. Come riporta l'Independent, lo sceriffo della contea di Bexar, Javier Salazar, ha dichiarato che quando gli agenti sono intervenuti a casa della donna hanno trovato i suoi abiti da sposa stesi sul letto e fori di proiettile nelle sue foto del matrimonio.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito durante le indagini, Savannah Kriger è uscita dal lavoro intorno alle 13:00 del 18 marzo e si è recata nella residenza dell'ex marito nel sud-est di San Antonio.

La coppia stava divorziando: proprio nel giorno della tragedia era prevista un'udienza per la custodia del figlio. La mamma del piccolo Kaiden ha poi lasciato l'abitazione per andare a prendere il figlio all'asilo. Poco prima delle 15:00 ha contattato via FaceTime il marito pronunciando alcune frasi che hanno gettato l'uomo in preda al panico: «Non hai nulla per cui tornare a casa ora. Non hai davvero nulla... e non avrai più nulla a fine giornata», il messaggio da brividi.

Secondo gli investigatori, la donna ha quindi portato il bambino al Tom Slick Park di San Antonio, per poi registrare un video mentre si trovava sopra un canale di scolo obbligando il figlio «a dire addio al papà di fronte alla telecamera dello smartphone», hanno rivelato le autorità.

Il possibile movente

Gli agenti hanno trovato i corpi di mamma e figlio 19 ore dopo, distesi nel canale di scolo. Entrambi i cadaveri presentavano ferite da arma da fuoco. Lo sceriffo Salazar ha osservato che la madre, proprio quel giorno, «avrebbe potuto perdere la custodia del bambino».

