Torino-Milan, le pagelle della squadra di Pioli: Thiaw e Tomori ancora un disastro

di Luca Uccello

Milan sconfitto dal Torino per 3-1 fuori casa nella 37esima giornata del campionato di serie A. Il primo tempo si chiude con i granata che conducono la partita 2-0, grazie ai gol di i Zapata al 26' e Ilic al 40'. Al 46' è ancora il Toro a segnare con Rodriguez. I rossoneri accorciano le distanze su rigore al 55', con la rete di Bennacer.

SPORTIELLO 6

L’unico che se la prende, che non ci sta, che non vuole perdere!

KALULU 5

Non ne azzecca una

THIAW 4

Non è da Milan. Quante partite bisogna perdere ancora per colpa sua per capirlo?

TOMORI 4

Che delusione Fikayo

TERRACCIANO 6

Salviamo il soldato Filippo (65’ Florenzi 6: esce dal campo ancora a testa alta)

BENNACER 6

L'unica cosa giusta che fa è calciare il rigore in porta.

MUSAH 6

Può fare la maratona a Roma a giugno. Sarebbe da pensarci e bene (76’ Giroud 5: ultima passerella lontano da San Siro)

PULISIC 6,5

I supereroi non muoiono mai. E Capitan America non muore nemmeno a Torino!

JOVIC 4

Il Milan ci deve pensare bene prima di rinnovargli il contratto

OKAFOR 5

Tanta corsa e poi? Niente di niente (61’ Rafael Leao 6: la panchina gli fa bene)

PIOLI 5

La società guarda ma non parla. Ennesima figuraccia da giustificare al meglio. Serve dare un nome per il dopo Stefano Pioli. Ma in fretta. Ancora novanta minuti per salvare la faccia

