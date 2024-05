Ilaria Salis: «Le catene ai piedi e alle mani in aula? È stato un inferno. Ma ciò che mi ha turbato di più è il loro rumore»

di Redazione web

Dopo 466 giorni in carcere, Ilaria Salis può tornare alla normalità - o quasi. Il percorso è ancora lungo. «Ho sentito Ilaria, ci sentiamo di frequente perché abbiamo la possibilità di comunicare in qualsiasi momento adesso. È ancora molto provata, molto debole, credo sia un po' anemica, ha una propensione per questo problema e l'alimentazione avuta in questi 16 mesi non l'ha aiutata». Così a Palermo Roberto Salis, papà di Ilaria, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano le condizioni della figlia ai domiciliari a Budapest.



«Il processo è stato aggiornato al prossimo 6 settembre - ha spiegato -, ma noi vogliamo evitare un'altra udienza a Budapest. Il nostro obiettivo è portare Ilaria in Italia per affrontare un processo in un modo consono alla realtà oggettiva dei fatti di cui è accusata». In queste settimane girando l'Italia per la candidatura della figlia alle Europee «ho incontrato gente totalmente indignata per la violazione dei diritti umani e gente che, al contrario, pretenderebbe di lasciarla lì e buttare la chiave. È ovvio che io sto con i primi».

«Quelle maledette catene»

Tutti noi abbiamo impressa nella nostra mente l'immagine della maestra antifascista di Monza mentre era a processo a Budapest. Catene alle mani e alle caviglie. Un rumore tremendo, un volto distrutto. La donna è stata arrestata dalla polizia di Budapest con l'accusa di aver partecipato all'aggressione di due ragazzi neonazisti durante la manifestazione della Giornata dell'Onore



La 39enne ha raccontato a La Repubblica che «la cosa peggiore sono le catene ai piedi, troppo corte, ed è complicato salire i gradini delle scale o scendere dal furgone su cui ti trasportano». Ciò che l'ha turbata di più e un'altra: il rumore delle catene. Nell'intervista esclusiva fatta al quotidiano di Roma, Salis spiega che si sentiva come se fosse alla gogna. Da sottolineare che l'attenzione mediatica in Ungheria è stata «esagerata» perché «i processi penali, le immagini delle udienze vengono trasmesse ogni sera sui telegiornali. Gli imputati di solito chiedono che il loro volto venga sfocato mentre, così legati, sono trascinati davanti alla corte», spiega Salis..



Ma la maestra arrestata a febbraio del 2023 a Budapest voleva denunciare cosa succede e a La Repubblica spiega: «Per me era importante mostrare che con quei ceppi vengono legate persone vere, con le proprie storie e le proprie emozioni.

