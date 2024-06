La nonnina 90enne scopre quanto costa un drink a Ibiza: la sua reazione è esilarante. «I tempi sono cambiati»

di Redazione web

Amie-Beth è una tiktoker di Londra che sul proprio profilo TikTok pubblica video di diversi generi: dal fit-check dei suoi outfit, passando per i consigli per chi visita la città fino ad arrivare ai filmati insieme alla nonna 90enne di nome Peggy. Proprio la donna è la protagonista di uno dei post di Amie che ha riscosso più successo nel suo profilo: la reazione spontanea di Peggy è piaciuta così tanto ai follower della ragazza che il video è diventato virale. Ecco che cos'è successo.

Il video TikTok di Amie-Beth

Amie-Beth ha raccontato ai suoi follower di aver trascorso qualche giorno di vacanza a Ibiza, Spagna e, una volta tornata a casa, di essere subito andata da nonna Peggy per salutarla. La tiktoker ha deciso di registrare un simpatico video (senza che la donna se ne accorgesse) per cogliere tutte le sue espressioni esilaranti mentre le raccontava la sua vacanza. Amie-Beth ha chiesto alla nonna quanto, secondo lei, avesse pagato per un drink, un vodka lemon.

Quindi, Peggy comincia a tirare a indovinare ma le cifre che pronuncia continuano a salire e lei è semplicemente incredula.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Giugno 2024, 16:56

