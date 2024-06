Stefano De Martino blindato dalla Rai: «Arianna Meloni è una grande fan, non si perde un suo show». La risposta di lei

di Redazione web

La Rai punta sempre più su Stefano De Martino, l'ex ballerino di Amici ed ex fidanzato di Belen Rodriguez che ha recentemente chiuso un importante contratto per il servizio pubblico. De Martino, volto emergente della Rai degli ultimi anni, potrebbe diventare addirittura il conduttore di Sanremo in una delle prossime edizioni, probabilmente il 2027: il giornalista Alberto Dandolo, sul settimanale Oggi, dà anche le cifre del contratto di Stefano, che dovrebbe guadagnare intorno agli 8 milioni di euro per quattro anni di esclusiva. Una cifra enorme, giustificata - secondo Oggi - da una grande ammirazione da parte niente meno che della sorella della premier, Arianna Meloni.

L'indiscrezione di Oggi

Secondo il settimanale, De Martino condurrà la prossima edizione di Affari Tuoi, ma il futuro è tutto avanti a lui ed è radioso, con il Festival sullo sfondo. Sarebbe una vera e propria consacrazione per l'ex volto Mediaset lanciato da Maria De Filippi, che avrebbe appunto Arianna Meloni come sponsor di primo livello: come scrive Dandolo nella rubrica Pillole di Gossip, la sorella della presidente del Consiglio è una sua grande fan e non si perde mai un suo show. «Il ballerino si starebbe portando avanti con incontri e riunioni, anche informali, non ultima quella nel privè di un lussuoso hotel», scrive ancora Oggi.

La risposta di Arianna Meloni

L'articolo non è passato inosservato per la stessa Arianna Meloni: «Sono sempre più incuriosita da questo fenomeno di mutazione della cronaca nel genere fantasy: certa stampa ormai inventa notizie dal nulla, mostrando una creatività davvero notevole - ha detto Meloni, rsponsabile del tesseramento e della segreteria politica di Fdi - Credo che siamo di fronte ad un fenomeno sociologico, che andrebbe approfondito nelle università: il giornalismo gossipparo creativo».

La sua smentita ironica arriva in un momento storico in cui il governo e la premier sono nell'occhio del ciclone per il caso "TeleMeloni", ovvero l'accusa alla maggioranza di destra di manipolare e condizionare l'informazione sulla Rai. «Non ho mai avuto modo di conoscere Stefano De Martino, guardo molto poco la TV e non mi interesso delle dinamiche in Rai, mi occupo h24 solo di Fratelli d'Italia e della straordinaria campagna elettorale che stiamo facendo sui territori.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Giugno 2024, 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA