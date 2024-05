Suicida dopo lo stupro in pronto soccorso: gli abusi in famiglia, la richiesta di aiuto e il volo dal 4° piano. «Aveva ricevuto cure psichiatriche»

di Redazione web

Sarebbe stata abusata anche in famiglia la ragazza di 22 anni che si è suicidata buttandosi dal quarto piano dell'ospedale di Vizzolo Predabissi, nel Milanese, dopo aver denunciato, solo la notte prima, di essere stata violentata su una barella del pronto soccorso. Secondo il suo racconto, quando è stata spostata in un ambulatorio, un uomo conosciuto in sala d'attesa l'ha raggiunta e ha abusato di lei. La ragazza ha subito chiesto l'aiuto dei sanitari che hanno avvisato le forze dell'ordine e sul posto sono arrivati i carabinieri di Melegnano che hanno fermato il 28enne per violenza sessuale su istanza della Procura di Lodi.

Gli abusi in famiglia

Subito dopo la denuncia, la ragazza ha parlato di abusi subiti anche in famiglia, su cui non risulterebbero però denunce, e ha chiesto di non essere riaccompagnata a casa, ma in una casa protetta destinata alle donne maltrattate. Il giorno dopo la violenza, avvenuta nella notte tra lunedì e martedì, i medici hanno richiesto un ricovero sociale ospedaliero in ginecologia, in attesa di trovare una sistemazione alla ragazza. Una soluzione temporanea che si applica in circostanze in cui la famiglia non può occuparsi del malato e applicata, in questo caso, per evitare altri traumi alla vittima. Poco dopo cena però la 22enne si è gettata dalla sua stanza al quarto piano.

Le indagini

Le indagini dei carabinieri di Melegnano e San Donato Milanese dovranno capire se esite un legame tra la violenza e il suicidio e non si esclude la possibilità che la ragazza soffrisse di problematiche di natura psichiatrica, perché - come riporta il Corriere - risulterebbero cure al Centro psico sociale.

L'arrivo in ospedale e la violenza

Il presunto colpevole è un 28enne magazziniere della zona, italiano e incensurato. Interrogato dal gip Francesco Salerno di Lodi, l'uomo ha parlato di un rapporto consensuale avvenuto dopo una conoscenza molto veloce in attesa delle cure. Quando i carabinieri sono arrivati in ospedale era ancora al pronto soccorso e dormiva. Il giovane, che abita con i genitori, lunedì sera era uscito con un gruppo di amici. Avrebbe bevuto molto e si sarebbe fatto anche qualche canna. Una volta svegliatosi in Pronto soccorso - dove non sa come è arrivato - avrebbe conosciuto la ragazza che poi è stata portata in un box all'interno del reparto visite. Lì lui l'avrebbe raggiunta e, quindi, secondo quanto subito denunciato da lei, violentata su una barella. Un abuso negato dal ragazzo davanti al Gip. Ma denunciato dalla giovane nell'immediatezza.

L'autopsia e l'arresto

Nel frattempo, è stata disposta l'autopsia sul corpo della giovane ed è stata avanzata la richiesta di convalida del fermo per il 28enne. La pm Martina Parisi ha chiesto la custodia cautelare in carcere e anche la legale dell'uomo, Emanuela Portugalli, non ha chiesto la scarcerazione.

