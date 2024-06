Maurizio Cocco, ingegnere detenuto in Costa d'Avorio: salta la scarcerazione. La moglie disperata: «Ormai pesa 40 kg»

Da due anni giura la sua innocenza e che lui nulla ha da spartire con i trafficanti di droga ed i riciclatori di denaro sporco. L'ingegner Maurizio Cocco lo ha detto dal primo momento quando due anni fa le autorità della Costa d'Avorio lo hanno arrestato insieme ad altri occidentali. Lui ha sempre detto che lì in Africa c'era andato solo per lavorare con la sua impresa di costruzioni. 'Lavoro onesto', per il quale aveva lasciato la sua Fiuggi, la città in provincia di Frosinone diventata celebre per la sua acqua.