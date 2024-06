Multe, quali sono i Comuni che incassano di più: Roma primeggia, segue Milano. Sorpresa Potenza. La classifica

di Redazione web

Deadline per i Comuni. Il 31 maggio gli enti pubblici territoriali hanno comunicato al ministero dell'Interno i dati sulle multe incassate nello scorso anno. I risultati, nel dettaglio, si trovano sul sito del ministero. Il dato da sottolineare è che i Comuni hanno registrato un incremento delle entrate. Sono 37,7 milioni di euro in più, per un totale di 584,5 milioni di euro nelle casse statali.



La classifica degli incassi

Grazie all'eleborazione di Codacons, è possibile stilare una classifica (con un confronto eseguito lo scorso anno). Al primo posto nessuna sorpresa: la capitale ha incassato 172 milioni di euro complessivi: il 29,7% in più rispetto il 2023. Dopo Roma, c'è Milano che scende del 3% e conta 147 milioni di euro. In Toscana, il capoluogo fiorentino ha registrato incassi apri a 45 milioni di euro.

La classifica «autovelox»

Firenze al primo posto per multe per eccesso di velocità (18,7 milioni di euro). Segue la il capoluogo lombardo con 8,5 milioni di euro. A Milano, nell'ultimo anno, non sono mancate le polemiche nei confronti del comune e degli strument idi rilevazione della velocità. Genova al quarto posto (5 milioni di euro), preceduta da Roma al terzo con 7,5 milioni di euro.

La classifica delle multe in rapporto al numero di abitanti

Multe più alte in rapporto al numero di abitanti. In cima alla graduatoria c'è Potenza con 123 euro per residente. Potenza è anche il Comune dove le entrate sono aumentate di più in un anno. Dai 3,7 milioni del 2022 si è arrivati a 7,9 milioni nel 2023, un incasso più che raddoppiato. Nel giro di un anno le sanzioni per eccesso di velocità sono passate da 2,9 a 4,8 milioni di euro.



Firenze al secondo gradino del podio (123 euro pro capite). Terzo posto a pari merito con Bologna con 111 euro e Milano con 107 euro. In fondo, invece, c'è Napoli: solo 8,2 euro incassati per ogni abitante. Roma? Ha incassato circa 60 euro per abitante

