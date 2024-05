Chiara Ferragni al riparo dai gossip di Fedez: si rotola nel parco con Leone e Vittoria. Il video postato sui social

di Cristina Siciliano

Chiara Ferragni volta definitivamente pagina con il sorriso. Dopo le frecciatine social a seguito del gossip su un prsunto flirt tra Fedez e la modella Garance Authié, l'imprenditrice digitale ha deciso di staccare la spina trascorrendo qualche ora di spensieratezza al parco con i suoi figli Leone, 5 anni e Vittoria, 2 anni. Nonostante i video e le foto del suo ex con la modella francese siano ovunque sul web, lei sorride serena mentre si rotola nell'erba: un gesto di libertà che ha catturato subito l'attenzione dei suoi follower. «Park with the kids», scrive l'imprenditrice.

Il video su Instagram

Chiara Ferragni mentre si rotola nell'erba sorride come se non lo avesse mai fatto prima. «Ancora, daimamma», si sente pronunciare da lontano dal figlio Leone.

La canzone

Il brano scritto da Fedez in collaborazione con Emis Killa si intitola Sex shop e uscirà il 31 maggio. Il testo della canzone parla del mal d'amore ed esplora le dinamiche di una storia «infinita che poi è finita» e dei sentimenti di coppia paragonati a un gioco di azzardo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Maggio 2024, 23:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA