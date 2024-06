Giada Zanola, l'ombra del ricatto sessuale: «Aveva paura che Andrea Favero pubblicasse sul web dei video intimi»

di Redazione Web

Continuano le indagini sul caso di Giada Zanola, la 34enne gettata dal compagno dal cavalcavia dell'A4 di Padova. Una delle prime ipotesi è che la donna sia stata prima stordita con delle sostanze stupefacenti e poi spinta. Ma dall'autopsia, che è stata svolta nella giornata di ieri 31 maggio, risulta difficile stabilire anche l'ora esatta del decesso. Il corpo di Giada è apparso martoriato e, per capire se tra la notte di martedì 28 maggio e mercoledì 29 fosse ancora vigile, bisognerà aspettare il risultato dell'esame tossicologico che uscirà fra un mese.

Intanto gli inquirenti continuano a cercare di ricostruire le ore prima dell'omicidio compiuto dal compagno Andrea Favero, 39 anni, che ha deciso di non rispondere al gip. E tra le nuove strade, come riporta il Corriere della Sera, c'è anche quella del ricatto sessuale.

I video intimi

La 34enne, mamma di un bambino di 3 anni, non aveva soltanto paura di essere drogata dal compagno, ma anche che quest'ultimo la ricattasse con alcuni video intimi.

Il cellulare scomparso

La polizia postale è già stata incaricata per indagare se sui cellulari e sui pc ci siano prove del timore della vittima. Ma, cosa alquanto "strana", il cellulare di Giada non si trova. Non è stato trovato dagli inquirenti né sul luogo del decesso e né in casa. Gli inquirenti continuano a svolgere le indagini per cercare di ricostruire le ultime ore della vittima e l'accaduto.

