Francesco Facchinetti a dieta prima dell'estate: «Ho perso 8 chili in due mesi. Palestra e alimentazione, ecco come ho fatto»

di Dajana Mrruku

Francesco Facchinetti è tornato in forma in tempo per l'estate. Il produttore ha rivelato di aver perso otto-nove chili negli ultimi mesi e ha rivelato come ha fatto per raggiungere il suo obiettivo. «Ho perso circa otto, nove chili, pesavo 89-90 chili, ora ne penso 82,5. In quasi due mesi. Quindi sono molto, molto contento», ha raccontato Facchinetti in alcune storie su Instagram, rispondendo ad alcune domande da parte dei suoi follower che lo hanno visto effettivamente dimagrito. Il merito di questo cambiamento? Nulla di speciale, ma solo tanto impegno, tra allenamento e buona alimentazione.

Il racconto di Francesco Facchinetti

«Come ho perso questi chili? Prima di tutto andando in palestra, due o tre volte alla settimana, lavorando molto sul cardio, quindi non esagerando con i pesi», ha raccontato Francesco Facchinetti. Altro importante tassello di questo cambiamento è stata l'alimentazione: «Secondo poi, ho mangiato bene.

La raccomandazione

Francesco Facchinetti ha raccontato come ha fatto a tornare in forma in pochi mesi, ma non è di certo l'unico a funzionare: «Detto questo: questo modus operandi è quello che ho adottato io, poi ognuno può fare quello che gli pare. Ci si può anche approcciare a professionisti che ti danno una mano per dimagrire e non fare cavolate».

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Giugno 2024, 19:32

