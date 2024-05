Corona, il figlio Carlos spiazza: «Ecco a chi voglio più bene tra mamma e papà». E spiega il motivo

di Cristina Siciliano

Carlos, 21 anni, figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, è la fotocopia del papà. Da quando il matrimonio tra l'ex re dei paparazzi e la supermodella è giunto al capolinea (durato dal 2001 al 2007) la famiglia cuore non c'è più. E adesso Corona sta per diventare papà bis: la sua fidanzata Sara Barbieri è incinta. Ora che il vento ha scacciato le nuvole tra Carlos e l'ex re dei paparazzi procede tutto per il meglio. Ospite a Gurulandia, Carlos ha anche rivelato che tipo di padre è Corona.

Le parole di Carlos Corona

«Una delle mie prime parole è stata papà però penso di volere più bene a mia mamma - ha spiegato Carlos Corona a Gurulandia -. Perché con la mamma ho un altro tipo di rapporto. A mio padre voglio tantissimo bene però lei è più dolce, tranquilla e accondiscendente. Con lei faccio come voglio. Con mio padre devo stare più concentrato».

Il figlio di Fabrizio Corona ha aggiunto: «Mio padre lavora quasi 24 ore su 24, dorme proprio perché deve.

Il carattere di Carlos Corona

Carlos Corona, 21 anni, è il figlio di Nina Moric e Fabrizio. Il 21enne caratterialmente si descrive come una persona introversa. «Io faccio fatica a chiedere aiuto alle persone perché tengo tutto dentro e sono molto introverso - ha spiegato -. Dovrei imparare a lasciarmi andare e essere più spontaneo. Spero di migliorare e diventare una persona più spigliata. Poi sono troppo severo con me stesso».

