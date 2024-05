Alessandra Celentano, litigi nei camerini di Amici: «Anche dietro le telecamere. Ecco come è iniziato tutto»

di Cristina Siciliano

Alessandra Celentano, 57 anni, ex ballerina, coreografa, maestra di balletto e prof di Amici dal 2003, è stata ospite de "La Volta Buona", dove ha rivelato alcuni retroscena che riguardano il talent show.

Alessandra Celentano pensa al futuro e si sbilancia

Alessandra Celentano sulle liti ad Amici

«I litigi con Garrison? Sì litigavamo tanto ad Amici, ma ancora adesso – ha spiegato Alessandra Celentano a La Volta Buona –.

Il rapporto tra la maestra e Garrison

Celentano ha aggiunto: «Io sono arrivata ad Amici di Maria grazie a Garrison che conosco da quando ero molto piccola. Abbiamo dieci anni di differenza e quando io ne avevo 15 e lui 25 si facevano sentire. Negli anni ci siamo frequentati per tutta la vita e infatti ancora adesso ci vediamo. Un giorno un nostro caro amico diceva che amava Amici e lo vedeva sempre e diceva "Alessandra deve andare lì è perfetta per quella scuola, ci vuole una maestra di danza classica come lei". Dopo tanti anni Garrison è andato via, adesso della vecchia guardia sono rimasta io, che sono come un evergreen del programma», ha concluso Celentano.

