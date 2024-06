Fabrizio Corona contro Vladimir Luxuria: «Come si può far condurre l'Isola a un uomo col pise**o vestito da donna?». E lei replica

di Redazione web

Fabrizio Corona è intervenuto al podcast Gurulandia e ha commentato l'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. Il programma, che è sempre stato una punta di diamante per Canale 5, non sta riscuotendo il successo desiderato e non avrebbe proprio coinvolto i telespettatori che, a ogni puntata, sarebbero sempre meno. L'ex re dei paparazzi ha espresso il proprio parere in merito al reality show e, poi, ha offeso Vladimir Luxuria che, a sua volta, gli ha risposto sui social.

Fabrizio Corona contro Vladimir Luxuria

Fabrizio Corona, al podcast Gurulandia, ha parlato così dell'Isola dei Famosi: «Ai tempi ho parlato con chi si occupa della produzione de L’Isola dei Famosi in Mediaset ed era disperato per la scelta di Pier Silvio Berlusconi che voleva fare un provino a Vladimir Luxuria per capire se poteva essere un ipotetico conduttore. Qui non ci sono idee politiche, di pensieri, di filosofia, questa roba di diritti LGBTQIA+, questa roba che tutto deve essere politicamente corretto, che due uomini possano avere figli, che gli omosessuali si sposano e tutta sta roba qua».

Quindi, Corona ha attaccato Vladimir Luxuria: «Ma come ca**o fai a far condurre a un uomo vestito da donna, perché ha il pise**o, un reality su Canale 5 che guardano le famiglie.

Sarei messa male se accettassi lezioni di vita da Fabrizio Corona



Fonte: https://t.co/oMX5djfw8i https://t.co/fyItvZxMyA — vladimir luxuria (@vladiluxuria) May 31, 2024

La risposta di Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria che, purtroppo, è abituata a essere attaccata in malo modo, ha risposto a tono a Fabrizio Corona e sul proprio profilo X ha scritto: «Sarei messa male se accettassi lezioni di vita da Fabrizio Corona».

