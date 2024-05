Belen Rodriguez, primo bagno a Genova con gli amici: mistero su Angelo Edoardo Galvano

di Dajana Mrruku

È già arrivata l'estate per Belen Rodriguez, 39 anni, che ha sfruttato i primi raggi di sole della stagione per andare al mare e iniziare la corsa all'abbronzatura. Mentre a Milano e dintorni, la pioggia non lascia scampo, la showgirl argentina è "fuggita" a Genova insieme ad alcuni amici per trascorrere un weekend di sole. E a giudicare dalle foto postate su Instagram, Rodriguez ha decisamente superato la prova costume.



Il mistero su Angelo Edoardo Galvano

Belen è andata a Genova da un'amica per poter trascorrere un po' di giorni lontana da Milano. Mistero sull'eventuale presenza di Angelo Edoardo Galvano, 34 anni e ingegnere impegnato nel settore energetico, che l'avrebbe conquistata. Nei giorni scorsi Chi aveva paparazzato i due insieme. Nessuna conferma al momento sui social dell'argentina, che pare voler mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Maggio 2024, 23:49

