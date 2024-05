A meno di 24 ore dall'ospitata di Alessandro Cattelan da Caterina Balivo in cui confermava la presenza di Fedez lunedì 20 maggio alla prima puntata di ​"Da vicino nessuno è normale", arriva una nota ufficiale Rai che smentisce tutto. Nessun veto però, stando a quanto si apprende il rapper non potrà essere presente in studio per motivi di salute.