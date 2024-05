Omicidio-suicidio a Palermo, Laura Lupo uccide il marito con la pistola di servizio. Almeno 4 colpi contro Pietro Delia e 2 per togliersi la vita: «Erano in crisi da tempo»

di Redazione web

Emergono nuovi dettagli dall'omicidio-suicidio di Palermo. Erano tornati insieme da qualche anno, dopo un periodo di separazione, Pietro Delia, commercialista, di 66 anni e Laura Lupo, 62 anni, agente della polizia municipale, stamane sono stati trovati morti in casa in via Notarbartolo a Palermo non lontano dall'albero Falcone e dall'abitazione, presidiata dalla guardia di finanza, di un magistrato che lavora a Roma.

Sono stati riscontrati nel primo esame del medico legale ferite al collo e alla testa della donna. La prossima settimana sarà eseguita l'autopsia. A scoprire i cadaveri sono stati i vigili del fuoco chiamati dai vicini e dalla figlia che non riusciva a mettersi in contatto con i genitori.





L'ipotesi

L'ipotesi che rimpalla in queste ore - senza trovare tuttavia alcuna conferma - è cha tra i due ci fosse una crisi in atto. Marito e moglie erano conosciuti e apprezzati nelle loro attività. Laura Lupo era in servizio nei vigili urbani da trent'anni. Da qualche anno era distaccata agli uffici del giudice di Palermo.



«Siamo sconvolti.

L'esposto in Procura

La Fp Cgil Palermo ha annunciato la presentazione di un esposto in procura. «Già da tempo avevamo espresso diverse problematiche relative al maneggio delle armi da parte dei lavoratori del comparto e i fatti di oggi potrebbero annoverarsi tra le cosiddette tragedie annunciate» dicono Gianfabio Monacó, Rsu delegato della Fp Cgil nella polizia municipale a Palermo, Luigi D'Antona, responsabile aziendale e Saverio Cipriano, per la segreteria Fp Cgil Palermo. Secondo il sindacato ci potrebbero essere omissioni nell'applicazioni di leggi e regolamenti che avrebbero potuto scongiurare la tragedia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Maggio 2024, 19:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA