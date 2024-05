Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri sera: Il Clandestino vince facile, niente da fare per l'Isola. Parte bene Gerry Scotti

di Redazione web

Nessuna sorpresa sul fronte ascolti per la tv di lunedì 6 maggio. A vincere senza sforzo è Il Clandestino. La serie targata Rai 1 con Edoardo Leo conquista la prima serata con 2.978.000 spettatori e il 16.8% di share. Niente da fare per l'Isola dei Famosi che continua ad arrancare e rispetto alla scorsa settimana perde ancora consensi.

Ecco le pagelle dei top e flop dei programmi tv di ieri sera secondo i dati Auditel.

I Top

Bene l'esordio su canale 5 di Gerry Scotti alla guida de La Ruota della Fortuna su Canale 5: il debutto dello storico gioco di Mike Bongiorno ha toccato, sul finale ,i 3 milioni e 700mila spettatori con il 22,8% di share. Dorme sonni tranquilli L’Eredità di Marco Liorni con 4.052.000 di spettatori e 26.9%.

Record di stagione per Farwest. Il programma di Salvo Sottile, in onda su Rai 3, ha raggiunto picchi di 7,8% con 1,2 milioni di telespettatori. In crescita anche Quarta Repubblica su Rete 4 con 757mila spettatori pari al 5,3% di share. Stabile su Tv8 GialappaShow ottiene 764.000 spettatori con il 4.4% di share.

I Flop

L'Isola dei Famosi perde quasi 200mila spettatori rispetto alla scorsa settimana. Il reality condotto da Vladimir Luxuria è stato visto da 2.040.000 spettatori con uno share del 15.8%. Lieve flessione per Stefano De Martino: Stasera tutto è possibile è stato seguito da 1.733.000 spettatori pari al 10.9% di share.

Su Italia1 The Trasporter Legacy è visto da 1.119.000 spettatori con il 5.9%. Su La7 100 Minuti raggiunge il 4.7% con 833.000 spettatori.

