Fedez, Pomeriggio 5 gli chiede di fare gli auguri di compleanno a Chiara Ferragni: la reazione sorprende tutti

Chiara Ferragni compie 37 anni, la reazione di Fedez intercettato da Pomeriggio Cinque quando l'inviato gli chiede di fare gli auguri di buon compleanno all'ormai ex moglie soprende tutti. La foto di una torta al cioccolato adornata da una singola candelina rosa e tre emoticon: due faccine sorridenti e una commossa. Così, in una storia su Instagram pubblicata in tarda notte, Chiara Ferragni festeggia oggi il suo 37esimo compleanno. Mentre la torta lascia presagire una celebrazione più intima, i social network si animano con i messaggi di auguri.

