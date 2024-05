Davide Patron, malore per l'influencer che insegna l'inglese: «C'è mancato poco, salvo grazie al massaggio cardiaco fatto da passanti»

di Redazione Web

«C’è mancato poco». Così Davide Patron (@patrondavide sui social), l'influencer italiano che vive in Scozia, ha annunciato ai suoi follower di aver avuto un malore. «Su quel treno in partenza per Parigi sabato mattina - si legge nel post su Instagram - il tempo si è fermato e la mia vita se n’è quasi andata in mezzo secondo a causa di un arresto cardiaco». Il messaggio del 25enne di Mogliano Veneto (Treviso) è accompagnato da una sua foto in ospedale.

«Mi hanno salvato la vita»

«Se sto postando queste foto - continua Davide Patron - è solo grazie alle persone che si trovavano sullo stesso treno che hanno prontamente iniziato a farmi il massaggio cardiaco e salvarmi la vita grazie al defibrillatore fino all’arrivo dei paramedici».

«Nei prossimi giorni vi spiegherò meglio com’è andata nelle storie. Per ora spero che questo post possa sensibilizzare tanti che come me non hanno mai avuto problemi ad andare a farsi un controllo. Allo stesso tempo spero che possa servire come stimolo per installare più defibrillatori in luoghi pubblici e a partecipare ad almeno un corso di primo soccorso».

