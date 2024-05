Amadeus, il figlio José: «Sarò calciatore o lavorerò nella musica. Mamma è più severa di papà, soprattutto sullo studio»

di Redazione web

José Sebastiani, figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo, ha 15 anni ma ha già le idee molto chiare sulle sue passioni e su ciò che vorrebbe fare "da grande". José sta per cominciare una nuova avventura in un podcast di Radioimmaginaria per RaiPlay Sound: racconterà l'Eurovision 2024 ma lo farà da remoto perché, a causa dell'allerta terrorismo non è partito per Malmo, in Svezia dove, appunto, si terrà il concorso canoro (la finale è fissata per sabato 11 maggio). In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, il 15enne ha raccontato di avere incontrato i colleghi di Radioimmaginaria a Sanremo: «Si è creato un bel feeling», ha detto e, poi, ha aggiunto: «Eurovision è un evento importantissimo, e sono felice di seguirlo, anche se la cosa più importante, per me, è divertirmi».

L'intervista di José Sebastiani

José Sebastiani è stato intervistato da Vanity Fair e la prima domanda a cui ha risposto è stata a che cosa sia dovuto il suo successo su Instagram, dato che, vanta già 221 mila follower: «È iniziato tutto per gioco: ho postato qualche foto e qualche video su Instagram, e diverse persone hanno mostrato interesse. A me diverte comunicare con i follower: mi hanno coinvolto in un dialogo e in diversi progetti, e mi sarebbe dispiaciuto non continuare». E le passioni di José quali sono? «Prima vengono lo studio, il calcio e gli amici» ha spiegato e ha aggiunto: «Poi ci sono i social: nel tempo libero mi diverto usandoli. Per esempio, su TikTok ho creato un format sulla musica, Talking with José, proprio perché ne sono un vero appassionato». I suoi generi musicali preferiti sono il rap e la trap e i suoi idoli: Lazza, Anna Pepe, Marracash e Geolier.

Quando viene chiesto a José quale sia il suo sogno nel cassetto e dove si vede tra 10 anni, lui risponde: «Su un campo da calcio, in uno stadio bellissimo, con un sacco di gente che tifa per me e anche contro di me, perché questo è lo spirito dello sport. Gioco nell’Inter come portiere, e il mio sogno è quello di dedicare la mia vita al calcio. Mi chiamo José proprio in onore di Mourinho. Il mondo dello spettacolo mi piace, anche se il mio primo sogno è quello di diventare calciatore. Se non avessi la fortuna di riuscire nello sport, mi piacerebbe lavorare nella musica, ma dietro le quinte. Riesco a distinguere un bel brano».

Amadeus papà

Infine, José Sebastiani ha anche raccontato com'è Amadeus nelle vesti di papà: «Sicuramente grazie a lui ho avuto l’occasione di vivere situazioni bellissime, come Sanremo, ma per me lui è un papà normalissimo, come tutti gli altri.

