«Carlo chiama Harry e Meghan a Balmoral: vuole disperatamente vedere i nipotini Archie e Lilibet. Lei ha detto di no»

Le condizioni di salute di Re Carlo III, 75 anni, preoccupano la royal family. «Nelle ultime settimane ho parlato con gli amici del sovrano, abbiamo avuto conversazioni riguardo sulla sua salute, la risposta comune è stata “Non sta andando bene”», ha spiegato Tom Sykes del Daily Beast. «Mi hanno detto chiaramente che sta davvero molto male. Più di quanto lasciano intendere, la situazione è questa ed è brutto, ma è comunque la verità». Per questo motivo, i duchi di Sussex, Meghan Markle, 42 anni, e il principe Harry, 39 anni, sono stati invitati a trascorrere l'estate a Balmoral con il sovrano malato di cancro. Secondo il The Daily Star, Markle non è disposta a portare i suoi figli, Archie, 4 anni, e Lilibet, 2 anni, nel Regno Unito nonostante l'appello – oltre che del principe William, 41 anni, e Kate, 42 anni – di Re Carlo. Emerge, infatti, che il sovrano voglia disperatamente vedere i suoi nipoti e abbia teso un ramoscello d'ulivo ai Sussex nel tentativo di ricucire i ponti. Tuttavia, tra la coppia di Montecito (California) e la famiglia reale sembra esserci sempre più distanza.

«Carlo sta molto male, non risponde alle cure. Tutti si preparano al peggio»