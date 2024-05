Umberto Tozzi, l'ultimo tour prima dell'addio: «Ho sposato Monica 5 volte. Il più grande rimpianto? Non aver visto crescere i miei figli»

di Sara Orlandini

Umberto Tozzi è stato ospite del salotto di Mara Venier e a Domenica In ha raccontato la sua carriera ricca di successi e soddisfazioni. Il cantante, che ha vissuto due anni difficili a causa della malattia, ovvero un tumore alla vescica, qualche mese fa aveva annunciato il ritiro dalle scene ma, prima di salutare il suo pubblico, partirà per un tour ricchissimo di tappe. Tozzi si è raccontato anche "come uomo" e ha parlato del grande amore che nutre nei confronti della moglie Monica che ha portato all'altare ben cinque volte.

L'intervista a Umberto Tozzi

Una delle tappe del tour di Umberto Tozzi sarà a Venezia e, a proposito di questo, il cantante ha raccontato: «Io sono sempre stato un grande fan dei Beatles e alla fine degli anni ’70 ebbi la fortuna di assistere al concerto di Paul McCartney a Venezia. Io all’epoca già cantavo ma non avrei mai pensato di tornare a suonare lì un giorno, a Piazza San Marco». Sul suo ritiro dalle scene, il cantante ha detto: «Ho passato due anni di salute molto difficili e mi sono ripromesso che se fossi guarito avrei fatto tutto quello che non ero riuscito a fare. Come artista sono in tour e in giro per il mondo da tanti anni. Non mi sono mai fermato e sono felice di questo, ho avuto questo privilegio e torno a Venezia con questo ultimo concerto perché voglio ricambiare l’affetto che ho sempre ricevuto.

Umberto Tozzi e l'amore

Umberto Tozzi si è anche raccontato come uomo e ha spiegato a Mara Venier quale sia il suo più grande rimpianto: «Io non sono stato un padre molto presente, non ho visto crescere i miei figli, non li ho portati in tour con me. Adesso, anche se sono più grandi, vorrei dedicarmi di più a loro visto che sono anche nonno». E sul matrimonio con la moglie Monica Michelotto, con la quale si è sposato per la prima volta nel 1995 ha detto: «Mia moglie è una persona fantastica, è davvero leale, la più leale che ho incontrato nella mia vita. Ho avuto la fortuna di avere questo nucleo familiare bellissimo e mi sono sempre sentito appoggiato e supportato. Ho sposato Monica cinque volte perché nel percorso della nostra vita, lei mi ha fatto innamorare tante volte e ogni volta che sentivo questo sentimento esplodere, volevo risposarla. Glielo chiedevo sempre perché non sempre ero sicuro che volesse risposarmi».

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Maggio 2024, 19:23

