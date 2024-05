Carlo, la festa per il primo anno di regno macchiata dalla protesta: «Abdica». Il ritorno di Harry a casa agita la Corona

Un anno di luci (poche) e ombre (tante) per i reali britannici. Ma anche di conferme e ritrovata vicinanza tra Corona e sudditi. È, infatti, innegabile che la malattia del sovrano abbia avvicinato la monarchia al popolo, come spiegato in numerosi editoriali. Re Carlo III, 75 anni, e la Regina Camilla, 76 anni, festeggiano il primo anniversario dall'incoronazione, avvenuta nell'abbazia di Westminster lo scorso 6 maggio, in un momento estremamente delicato per la Corona. Prima l'annuncio del cancro (di natura imprecisata) diagnosticato in rapida successione, nei mesi scorsi, sia al sovrano 75enne che alla principessa di Galles, Catherine Middleton, 42 anni, consorte dell'erede al trono William, 41 anni.

Per l'occasione sui social della royal family è stato pubblicato un reel: «Ricorre il primo anniversario dell'incoronazione del Re e della Regina nell'Abbazia di Westminster. Oltre alla cerimonia vera e propria, il weekend dell'incoronazione ha visto una processione in carrozza attraverso il centro di Londra, un fly-past, un saluto reale da parte di 4 mila truppe nei giardini di Buckingham Palace, un concerto dell'incoronazione al Castello di Windsor e un'iniziativa di volontariato in tutto il Regno Unito. Qual è il vostro ricordo preferito del fine settimana?». Un messaggio che omette (come era prevedibile) qualsiasi menzione delle recenti difficoltà vissute dalla famiglia reale, che a breve affronterà il ritorno a Londra del figliol prodigo, il principe Harry, 39 anni. Il Duca di Sussex mercoledì 8 maggio parteciperà al decimo anniversario Invictus Games. Quasi certa l'assenza della moglie, duchessa di Sussex Meghan Markle, 42 anni. Una scelta che, spiegano gli esperti reali, serve a evitare nuovi scandali in un momento in cui la Corona non può permettersi scivoloni.