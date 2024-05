«Non sgridare mio figlio, siamo gli Spada», violenta aggressione alla maestra: aveva rimproverato un bambino del clan

di Redazione Web

Schiaffi e calci alla maestra per aver rimproverato un bambino, ma non "uno qualunque". «Non ti devi permettere di sgridare mio figlio, siamo gli Spada» e via alla raffica di botte. Una scena che i genitori presenti all'uscita di una scuola di Ostia (Roma) hanno descritto come scioccante. L'agguato, avvenuto alla piena luce del giorno, è arrivato perché quel "bambino intoccabile" appartiene alla famiglia Spada, una delle ramificazioni del clan sinti dei Casamonica, operante a Roma e nel Lazio.

Avviate le indagini

La vicenda risale a ieri, martedì 7 maggio, come riporta il Messaggero. La maestra era all'uscita di scuola quando è stata insultata dall'assalitrice. Non solo parole, ma anche schiaffi e, una volta a terra, calci in pancia. Sull'accaduto ora vige il massimo riserbo, ma sono state attivate tutte le procedure necessarie per informare gli uffici didattici. Dopo l'arrivo sul posto dei sanitari, anche quello delle forze dell'ordine, che hanno quindi avviato un'indagine.

