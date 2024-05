Belen Rodriguez ci dà un taglio: addio ai capelli lunghi, il nuovo look sorprende tutti

di Cecilia Legardi

Belén Rodriguez rinnova il look dal parrucchiere: niente colore, ma un bel taglio scalato. La showgirl argentina ha deciso di accorciare i capelli e condivide il risultato su Instagram: cosa ne penserà il pubblico?

Belén Rodriguez con un nuovo look

Nelle ultime settimane Belén è impegnata a sponsorizzare i suoi nuovissimi prodotti di make-up firmati Rebeya (questo il nome che lei ha voluto dare al suo brand) e, per questo, non ha condiviso molto sulle sue storie Instagram oltre a rossetti e mascara. Questo pomeriggio, invece, la vediamo abbracciata al figlio Santiago e poi dal parrucchiere: la conduttrice ha deciso di dare un taglio netto ai capelli affidandosi a uno dei saloni di Aldo Coppola di Milano.

Nel video allo specchio che ha condiviso si vedono due hairstylist dare gli ultimi ritocchi all'acconciatura e lei al centro con addosso una mantellina bianca.

Bélen cambio di capelli e nuovo amore: cosa succede

Avrà deciso di cambiare taglio in vista dell'estate o per prepararsi a un nuovo amore e a una nuova carriera? Come già detto, la showgirl è concentrata sul lancio di Rebeya, ma sembra che ci siano molte altre novità all'orizzonte: secondo varie indiscrezioni la Rodriguez sta intraprendendo una relazione con Angelo Edoardo Galvano e, il 9 aprile, ha pubblicato un video mentre canta in uno studio di registrazione. Si può immaginare, allora, che Belén stia cercando di riaffermare la sua identità tra tutti i vari progetti in cui è coinvolta e l'acconciatura di oggi la gioverà in questo.

