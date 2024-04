Belen, Angelo Edoardo è il nuovo fidanzato: la conferma della showgirl. Chi è il 34enne ingegnere siciliano

di Cristina Siciliano

Belen ha voltato pagina. Dopo la fine della storia con Elio Lorenzoni, la showgirl avrebbe un nuovo fidanzato. La conferma arriva dalla diretta interessata. «Si chiama Edoardo», scrive Belen su Instagram. È questo il gossip del momento che prende sempre più forma. Prima è arrivata la paparazzata in copertina su Diva e Donna di lei in compagnia di Angelo Edoardo e poi la conferma. Belen ha confermato sui social la sua nuova relazione con il 34enne siciliano che avrebbe conquistato il suo cuore.

Chi è Angelo Edoardo

Sotto i riflettori adesso c'è Angelo Edoardo, 34enne di origine siciliane. Esperto di tecnologie pulite e sostenibili con background da ingegnere con esperienza nel settore energetico.

Gli amori di Belen

Dopo le tante le delusioni amorose, Belen ci riprova con Angelo Edoardo. È stata la stessa showgirl ad affermarlo in una delle sue Stories su Instagram. Sono mesi in cui Belen è finita sotto il mirino del gossip a causa delle sue vicende amorose, in particolare del presunto flirt con il cestista Bruno Cerella smentito prontamente dalla showgirl. «Fidanzata? Sì, con mio figlio».

Il settimanale "Chi" poi, circa due mesi fa, ha mostrato in esclusiva alcune foto che immortalano la showgirl argentina in compagnia di Giacomo Cavalli. Un presunto flirt che non ha mai avuto conferme o smentite. Quello che invece sappiamo è che Belen è uscita da pochi mesi dalla storia con un amico di lunga data Elio Lorenzoni. L'imprenditore è sparito definitivamente dalla vita di lei, (social compresi ovviamente), anche se continuano a seguirsi a vicenda.

