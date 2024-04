Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme: pace fatta? Lui gioca con Luna Marì al parco

di Luca Uccello

Nuovamente insieme. Uno di fronte all'altro. Tra sorrisi, risate e tanti, tantissimi abbracci. Tutto per loro figlio, per Santiago. Così dopo mesi di silenzi e incomprensioni Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono ritrovati insieme, da genitori, come mostra l'ultima paparazzata del settimanale Chi. Mesi di niente in cui Belen ha sofferto, ha deciso di chiudere la storia con Elio Lorenzoni e riprendere la propria vita in mano. Un periodo in cui è anche tornata anche in televisione per raccontare i tradimenti di suo marito, per raccontare come sta, come si sente ora da donna ferita.

I tradimenti

E in un'intervista confessione sempre e solo al settimanale Chi, Belen Rodriguez aveva parlato della fine della sua storia d'amore con Stefano: «Le relazioni passate mi hanno lasciato l’amaro in bocca, la consapevolezza di non essere stata apprezzata per come sono, ma per quello che rappresentavo. Sono andata a fondo, ho capito che la mia storia d’amore era finita anni fa (...) Non ho scelto io di sapere, succede sempre quando finisce una relazione.

La pace per il figlio

Secondo Chi la ex coppia "pare abbia fatto persino un pranzo insieme, forse per chiarirsi (...) per il bene di Santiago. E anche per il bene di Luna Marì, nata dalla relazione fra la Rodriguez e Antonino Spinalbese". E infatti come mostrano le foto pubblicate in esclusiva dal settimanale diretto da Alfonso Signorini anche con la piccola Luna Stefano ha mostrato il proprio instinto paterno.

Intanto aspettando il prossimo Festival di Sanremo, questo sarà di Carlo Conti, torna in televisione anche Belen. Dal 6 maggio la vedremo in coppia con la sorella Cecilia nella quarta stagione di “Celebrity Hunted - Caccia all’uomo” su Prime Video e per il prossimo autunno è in lizza per partecipare a Ballando con le stelle. Ma prima di tutto il matrimonio di Cecilia, il prossimo 30 giugno. Belen sarà la damigella d’onore e sarà vicina all’amata sorella per un sì importante. Speriamo per tutta la vita...

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Aprile 2024, 12:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA