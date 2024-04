Belen, nuova avventura televisiva in coppia con la sorella Cecilia Rodriguez: tutti i protagonisti di Celebrity Hunted

di Dajana Mrruku

Belen torna in televisione con un nuovo super progetto: per la prima volta parteciperà a un reality in coppia con la sorella minore Cecilia Rodriguez. Le sorelle argentine sono nel cast della nuova edizione di Celebrity Hunted - Caccia all'uomo 4, il reality show di Prime Video nel quale otto personaggi famosi, divisi in 4 coppie, tentano la fuga in giro per l'Italia con l'obiettivo di non essere catturati.

Le prime 3 puntate saranno disponibili dal 6 maggio e le ultime 3 il 13 maggio. Ma chi sono gli altri concorrenti che cercheranno disfuggire alle grinfie dei cacciatori?

Le coppie di Celebrity Hunted

Oltre alle sorelle Rodriguez, Belen e Cecilia, ci saranno altre tre coppie che cercheranno di scappare in giro per l'Italia, evitando i cacciatori. La prima coppia è formata da Raoul Bova e dalla compagna Rocio Munoz Morales che potranno contare sulla loro chimica e il loro amore. Poi anche i rapper Ernia e Guè che si affideranno alle loro conoscenze musicali e discografiche in lungo e in largo per nascondersi fino alla fine e, infine, Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani che porteranno allegria e momenti comici anche nei momenti più tesi.

Chi riuscirà a sfuggire ai cacciatori fino alla fine del gioco?

