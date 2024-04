Belen, viaggio di famiglia a Disneyland con i figli Luna Marì e Santiago: la foto sorprende i fan. Ecco il motivo

di Dajana Mrruku

Belen riunisce il gruppo vacanze dello scorso Capodanno per un nuovo viaggio insieme, questa volta a Disneyland. La showgirl ha condiviso su Instagram alcune storie insieme ai figli Luna Marì e Santiago, alla sorella Cecilia Rodriguez e il futuro marito Ignazio Moser, mamma Veronica Cozzani e papà Gustavo Rodriguez. Mancano solo Jeremias e la fidanzata (ed Elio) e il gruppo vacanze si sarebbe potuto dire al completo.

La showgirl argentina, tuttavia, non aveva l'aria molto felice di viaggiare: come mai?

Belen, tutti a Disneyland

Belen ha pubblicato un boomerang su Instagram in cui, inquadrando il suo viso un po' corrucciato, scuoteva la testa in disapprovazione e la didascalia sotto: «Andiamo a Disney».

L'espressione del viso ha fatto sorgere qualche dubbio ai fan: che la showgirl abbia paura dell'aereo? Come mai non è al settimo cielo come i figli? Luna Marì, infatti, saltella e canta mentre si trovano tutti insieme nell'autobus che dal gate dell'aeroporto li poterà all'aereo e anche gli altri sono particolarmente felici di questa nuova avventura tutti insieme.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Aprile 2024, 18:08

