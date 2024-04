Belen sempre più innamorata del nuovo fidanzato: «La accompagnerà al matrimonio della sorella Cecilia»

di Dajana Mrruku

Belen non è più single già da qualche settimana. Il suo cuore gitano ha trovato una nuova dimora, ma del fortunato non si sa ancora nulla. Si dice che sia un bell'uomo e che sia stata un'amica di lei a presentarli. La showgirl argentina dopo aver chiuso la storia d'amore con Elio Lorenzoni, con cui sembrava fosse diretta verso l'altare (con tanto di anello comprato in aeroporto), e dopo aver archiviato il flirt con il cestista Bruno Cerella, è pronta a presentare a tutti il nuovo fidanzato.

Quale sarà il momento giusto?

Belen, il nuovo amore

Belen sarebbe sul punto di ufficializzare la sua nuova relazione.

Tuttavia, il matrimonio della sorella Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser si avvicina sempre di più e, secondo alcune fonti riportate da Deianira Marzano, Belen sarà accompagnata proprio dal nuovo compagno. Le presentazioni ufficiali potrebbero avvenire qualche giorno prima del grande evento, in modo da non rubare la scena alla sorella minore nel giorno delle sue nozze.

«I due non si separano mai nelle ultime settimane, se non per fare le proprie cose nel quotidiano e ritrovarsi alla sera, il più delle volte è Belen a stare da lui, ma anche lui sta a casa di lei in quanto i figli e genitori lo hanno conosciuto. Insomma è a tutti gli effetti il nuovo compagno», scrive la fonte, confermando le voci che vorrebbero Belu di nuovo innamorata e felice.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Aprile 2024, 13:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA