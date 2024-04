Belen con Antonino Spinalbese e Luna Marì: di nuovo insieme per il bene della piccola?

di Dajana Mrruku

La storia d'amore tra Belen e Antonino Spinalbese era finito già da qualche anno e gli ultimi scambi social infuocati in occasione di Santo Stefano, il 26 dicembre, tra i due sembrava essere dichiarata veramente guerra. Erano volate parole pesanti e ininuazioni pesanti, tuttavia i due ex fidanzati hanno avuto una bellissima bambina, Luna Marì che rappresenta il filo rosso che li tiene ancora legati. I primi segni di disgelo, dopo la lite di fuoco su Instagram, sono arrivati in occcasione del suo ritorno in Italia dall'Argentina, dove aveva trascorso le vacanze di Natale, con un mazzo di tulipani gialli.

Che cosa è successo nelle ultime ore?

Le indiscrezioni

Belen e Antonino Spinalbese sono stati avvistati in occasione della Pasquetta in un noto ristorante insieme, in compagnia della figlia Luna Marì e di un amico dell'hair stylist.

In molti si aspettano un ritorno tra Belen e Antonino per il bene della figlia, ma come Stefano De Martino (e il loro riavvicinamento dello scorso anno) ha insegnato alla showgirl argentina, le minestre riscaldate non sono mai buone, anzi, a volte sono proprio indigeste!

