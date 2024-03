⁠Belen, il video con Luna Marì scatena le polemiche: «Guadagni su tua figlia». La mamma difende la showgirl: che orrore

di Dajana Mrruku

Belen si sta concentrando sempre di più sui suoi figli, prima di riprendere in mano la sua carriera televisiva. La showgirl condivide spesso sui suoi canali social, storie di Instagram in particolare, la sua vita tra partite di calcio di Santiago e conversazioni senza senso con la piccola Luna Marì che sta iniziando a parlare e fa sempre domande alla mamma per cercare le risposte.

Dopo la svolta dei Ferragnez di non mostrare più il viso dei bambini, la sovraesposizione dei figli di Belen, Luna Marì in particolare, ha suscitato molte polemiche sotto i post di Instagram.

I commenti negativi

Belen Rodriguez ha condiviso recentemente un video della figlia Luna Marì che, con il nasino all'insù, guarda il cielo e pone domande alla mamma sulle nuvole e mamma Belu risponde con passione.

A scendere in campo, in difesa della figlia è arrivata mamma Veronica Cozzani che ha commentato: «Il guadagno è l'unica cosa che tu hai in mente, che orrore!»

