Vaccino Covid, lo studio su 99 milioni di vaccinati: miocardite, pericardite, trombosi. Tutte le reazioni avverse registrate

Covid, vaccini ed eventuali effetti collaterali, un tema su cui si è dibattuto a lungo durante la pandemia e si continua a farlo. I vaccini hanno contribuito in maniera decisiva a contrastare il virus in tutto il mondo. Ora viene diffuso un nuovo studio, il più grande mai effettuato sulla sicurezza dei vaccini, che analizza l'incidenza di alcuni eventi avversi come trombosi, pericardite, miocardite registrati su una base di ben 99 milioni di individui vaccinati anti covid. Si tratta dello studio più vasto mai effettuato sui vaccini anti covid. Ecco i dati che sono emersi.