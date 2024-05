Tiziano Ferro segue il consiglio di Mara Maionchi: la nuova foto con i figli Margarita e Andreas commuove

di Dajana Mrruku

Tiziano Ferro è tornato sulla bocca di tutti dopo il botta e risposta a distanza avuto negli ultimi giorni con Mara Maionchi, sua ex discografica. Tutto è partito dalla produttrice che, intervistata a Belve, ha incolpato il cantautore di Latina di non essere stato abbastanza riconoscente nei confronti suoi e del marito che l'hanno reso ciò che è: «Secondo me Tiziano Ferro non l'ha capito tanto che fortuna ha avuto a incontrarci. Perché non ha pensato che sia io che mio marito lo abbiamo aiutato a essere quello che alla fine in parte è. Ma non è importante, non è d’obbligo avere della riconoscenza».

Il botta e risposta

«Ti sono sempre stato grato, te l'ho dimostrato un milione di volte durante un milione di occasioni quindi mi chiedo: perché questo? Perché adesso? (...) Se davvero era questo ciò che pensavi, perché non me l'hai mai detto durante una di queste occasioni? Ti avrei tranquillizzata, mi sarei scusato e ti avrei ringraziata ancora, come sempre e senza problema», ha risposto Tiziano Ferro con una storia su Instagram, seguita poi dal repost di un articolo di Grazia Sambruna che accusava Mara Maionchi di aver costretto il cantante a nascondere la sua omosessualità e a dimagrire all'inizio della sua carriera per avere più successo.

Mara ha quindi risposto durante la conferenza stampa dell'Eurovision (dove lei ricopre il ruolo di commentatrice con Gabriele Corsi), che avrebbe preferito la riconoscenza umana, piuttosto che quella economica, una chiamata o un messaggio in più.

La foto con Margarita e Andreas

Tiziano Ferro ha preso alla lettera il consiglio di Mara Maionchi perché a poche ore dalla fine del botta e risposta ha condiviso una tenera foto insieme ai suoi figli, Margarita e Andreas, vestiti eleganti, pronti per qualche cerimonia importante. La piccola Margarita indossa un abito color salmone, con le scarpe bianche e un coprispalle bianco, mentre per Andreas, la scelta è ricaduta su un completo dolcissimo e la cravatta color salmone che riprende la stessa tonalità del vestito della sorella. Stesso outfit anche per Tiziano Ferro che sorride tra i suoi due bambini, orgoglioso come non mai e la dedica: «Una storia piccolissima». La dolce famiglia è pronta per un evento molto importante, ma di cui non si sa quasi nulla, vista la profonda riservatezza di Ferro nei confronti dei suoi cuccioli.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Maggio 2024, 21:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA