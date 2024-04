Isola, Pietro Fanelli si ritira: «Chiedo scusa a tutti per quello che ho detto e se ho ferito qualcuno». Televoto annullato

di Redazione web

Pietro Fanelli ha deciso di abbandonare l'Isola dei Famosi: «Chiedo scusa per le parole che ho detto e se ho ferito qualcuno. È stata un’esperienza bellissima ma per me è finita». La decisione di lasciare il reality è stata comunicata con una nota apparsa sulle pagine social del reality show che si svolge in Honduras.

Il concorrente, che è stato uno dei naufraghi più discussi e chiacchierati fin da quando è cominciato il programma, aveva più volte fatto presente che non "si sentiva un tipo da televisione o da reality", tant'è che con le sue uscite aveva anche infastidito Sonia Bruganelli che gli ha più volte chiesto: «Allora perché hai deciso di partecipare?».

Ecco che cos'ha fatto sapere la produzione.

Il comunicato dell'Isola dei Famosi

Nel comunicato apparso nel profilo ufficiale dell'Isola dei Famosi su Twitter si legge: «Pietro Fanelli ha deciso di ritirarsi da “L’Isola dei Famosi”.

Non è chiaro il motivo per cui il giovane poeta abbia deciso di abbandonare il gioco ma, sicuramente, verrà tutto chiarito nella prossima puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria.

Il televoto è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri cinque naufraghi già in nomination: Sonny Olumati, Rosanna Lodi, Daniele Radini Tedeschi, Khady Gueye e Joe Bastianich.

Pietro Fanelli punito

Il ritiro di Pietro Fanelli dall'Isola dei Famosi arriva come un fulmine a ciel sereno per i fan del programma che, proprio in questi ultimi giorni, hanno assistito alla missione assegnata a Pietro Fanelli dallo "Spirito dell'isola" e da lui portata a termine. In palio c'era del cibo e il naufrago ha rispettato tutte le regole per portarlo ai compagni sull'altra isola, peccato però, che sia stato punito e, quindi, privato di due pomodori perché con le pergamene con cui avrebbe dovuto scrivere le poesie, ha alimentato il fuoco. «Questa volta, non mi pento di aver scelto il fuoco piuttosto che la poesia».

