«A 75 anni ho fatto il terzo lifting, ora voglio seno e sedere più grandi. Desidero che i ragazzi mi fischino per strada quando mi vedono»

Settantacinque anni e non sentirli. Ancora tutta una vita davanti per l'imprenditrice americana Barbara Corcoran che ha rivelato di essersi sottoposta a un terzo lifting facciale per festeggiare il suo compleanno. E non ha certo intenzione di fermarsi: «Spero di farne un quarto per il mio 85° compleanno», ha rivelato senza fari troppi scrupoli a Page Six.

Ma per sentirsi ancora giovane non basta il ritocchino per far sparire le rughe. «Voglio migliorare la mia figura», ha detto. «Mi piacerebbe avere un seno più grande, fianchi più grandi, e un c**o più grande». Certo, tra desiderio e realtà ce ne passa, e la paura di non «riuscire a sopportare altri interventi chirurgici» potrebbero farla desistere.

«Se mi vede un ragazzo deve fischiarmi»

Nonostante il suo successo in campo imprenditoriale e televisivo, la 75enne ha rivelato di star prendendo in considerazione di mettersi di nuovo sotto ai ferri per diventare «una donna diversa». «Non voglio essere riconosciuta perché: “Wow, è bravissima negli affari” o perché sono ricca. Desidero essere quel tipo di donna che se un ragazzo mi vede non può fare a meno di fischiarmi e dire: "Wow, è sexy". È questo che voglio», ha raccontato.

Il segreto del matrimonio perfetto

Ma Barbara Corcoran tutto questo non lo fa perché è in cerca di un nuovo amore. La 75enne è sposata da 40 anni con suo marito Bill Higgins. Un sacco di tempo. Ma qual è il segreto per un matrimonio di successo? «Mi sono innamorata di nuovo di lui il giorno in cui ho avuto la mia camera da letto separata», ha detto. «Proprio quando il matrimonio si sta spegnendo e cominci a vedere cosa c'è di sbagliato nell'uomo che hai sposato - ha concluso - è in quel momento che ho capito che avrei dovuto avere una camera da letto tutta per me».

